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'den dev operasyonu! Cavani'nin parası hazır

Vedat Muriqi'nin yerine golcü arayan 'de heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Uruguaylı süperstarın yüksek maliyetini karşılamak için tüm planlarını yaptığı ve maddi yönden hazırlıklı olduğu belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:37 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Cavani'nin parası hazır

İki golcü birden almayı planlayan Kanarya'da isminin de gündeme gelmesi taraftarları coşturdu. Sarı-lacivertliler, "Cavani F.Bahçe'ye gelirse şampiyonluk da gelir. Ayrıca 1 milyon forma satılır. Kulüp büyük gelir elde eder" yorumunda bulundu.

Diğer yandan 33 yaşındaki Uruguaylı'nın yüksek ücretini karşılamak için F.Bahçe'nin tüm planlarını yaptığı ve mali yönden hazırlıklı olduğu belirtildi. camiasında Cavani heyecanı artarken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.

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