Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Cavani'nin parası hazır

İki golcü birden almayı planlayan Kanarya'da Edinson Cavani isminin de gündeme gelmesi taraftarları coşturdu. Sarı-lacivertliler, "Cavani F.Bahçe'ye gelirse şampiyonluk da gelir. Ayrıca 1 milyon forma satılır. Kulüp büyük gelir elde eder" yorumunda bulundu.

Diğer yandan 33 yaşındaki Uruguaylı'nın yüksek ücretini karşılamak için F.Bahçe'nin tüm planlarını yaptığı ve mali yönden hazırlıklı olduğu belirtildi. Fenerbahçe camiasında Cavani heyecanı artarken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.