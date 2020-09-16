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Son dakika haberi: 'den Choupo Moting'e yakın takip!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , bonservisi elinde olan oyuncuları etmek için girişimlerini sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerin son gözdesi ise olan sözleşmesi sona eren Choupo Moting... İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:02
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Choupo Moting'e yakın takip!

öncesi kadrosunu birçok yıldız isim ile güçlendiren , 'in yeni sezonunu galibiyeti ile açmıştı.

Takıma kazandırılacak yeni isimler ile ilgili yoğun mesai harcayan Sarı-lacivertliler bonservisi elinde olan oyuncuları gündemine almaya devam ediyor.

MOTİNG'E YAKIN TAKİP

Kanarya bir dönem 'ın da listesinde olan Choupo Moting'i takibe aldı.

ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu için herhangi bir girişim yapılmasa da sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu yakından takip ediyor.

TAKIMINI FİNALE TAŞIMIŞTI

31 yaşındaki yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Leipzig maçının son dakikalarında attığı golle takımını finale taşımıştı.

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