Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Choupo Moting'e yakın takip!

Yeni sezon öncesi kadrosunu birçok yıldız isim ile güçlendiren Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni sezonunu Çaykur Rizespor galibiyeti ile açmıştı.

Takıma kazandırılacak yeni isimler ile ilgili yoğun mesai harcayan Sarı-lacivertliler bonservisi elinde olan oyuncuları gündemine almaya devam ediyor.

MOTİNG'E YAKIN TAKİP

Kanarya bir dönem Beşiktaş'ın da listesinde olan Choupo Moting'i takibe aldı.

PSG ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu için herhangi bir girişim yapılmasa da sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu yakından takip ediyor.

TAKIMINI FİNALE TAŞIMIŞTI

31 yaşındaki yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Leipzig maçının son dakikalarında attığı golle takımını finale taşımıştı.