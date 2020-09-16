Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı resmen kadrosuna katmış ve yıldız futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıkan Tisserand açıklamalarda bulunuyor.

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Tisserand'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Çalışıp, takımıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum."

"Fenerbahçe gibi dünyanın en iyi takımlarından birinden transfer teklifi alınca reddetmesi kolay olmuyor."

"Herhangi bir sakatlığım yok. Kulübün isteği doğrultusunda testlerden geçtim. Kulüp, durumunu kesinleştirmek ve oyuncuyu tanımak adına bir süreç geliştirdi. Şu anda bir sorun yok."

"6 aydır 2 defans oyuncusu oynuyorduk. Galatasaray'daki Luyindama ile beraber tek oynuyoruz. İki ayağımı da kullanabiliyorum."

"İkili mücadeleleri seven, mümkünse topla birlikte çıkmayı ve oyun kurmayı severim. Saha içerisinde karakter göstermeyi severim."