Dalian Pro hangi ülkenin takımı? Fenerbahçeli Jailson Dalian Pro'ya mı transfer olacak?

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi... 2 sezon önce Brezilya'nın Genoa takımında transfer olan Jailson, Dalian Pro'ya transfer oluyor. Peki Dalian Pro hangi ülkenin takımı? Hangi ligde mücadele ediyor? İşte Jailson'a gelen sürpriz teklif ve Dalian Pro takımının bilgileri...

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için Çin kulübü Dalian Pro'dan teklif geldiği iddia edildi. 25 yaşındaki oyuncu için Dalian Pro takımı teklif yaptı.

Sarı lacivertliler bu teklif sıcak bakıyor ve Jailson'un ayrılığı bekleniyor. Öte yandan Brezilyalı futbolcu dün yapılan antrenmanda riske edilmemiş ve sahaya çıkartılmamıştı.

HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Dalian Yifang ZÇ Çin'de kurulan futbol kulübü. Kulüp, 2009'da Dalian Aerbin Group Co. Ltd tarafından Dalian, Liaoning'de kurulmuştur. Kulüp yurt dışından ilk transfer olarak Yimpaş Yozgatspor'dan Tarık Daşgün'ü yapmıştır. Takım maçlarını, 30 bin 775 seyirci kapasiteli Jinzhou Stadium'da oynamaktadır.

FUTBOLCU İSTATİSTİKLERİ (KULÜP TARİHİ BOYUNCA)

- En pahalı transfer (Yurt içinden) - Hanchao Yu (Liaoning Whowin'den 4 milyon euro 300 bin euro

En pahalı transfer (Yurt dışından) - Fábio Rochemback (Grêmio'dan 3 milyon 785 bin euro bedel ile geldi.)

En fazla maça çıkan - Dabao Yu (56 maç)

En çok gol atan - Peter Utaka (27 gol)

Transfermarkt verilerince toplam kadro fiyatı 25 milyon euro olarak gözüken Dalian Pro'da, Marek Hamgik Sam Larsson, Salomon Rondon ve Emmanuel Boateng gibi isimler forma giyiyor. Öte yandan dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez takımı yönetiyor.