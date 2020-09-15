Wolfsburg Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu! Dikkat çeken açıklama

11 futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda bulunan Fenerbahçe, 1 transferi daha tamamladı. Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg, yıldız stoper Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Alman ekibi, iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği transferin detaylarının paylaşılmayacağını da aktardı.

WOLFSBURG'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır."