Haberler Fenerbahçe Wolfsburg Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu! Dikkat çeken açıklama

'ın 'ye transferini duyurdu! Dikkat çeken açıklama

ekibi , 27 yaşındaki Fransız stoper 'ın 'ye olduğunu duyururken, yapılan anlaşma gereği bonservis bedelinin açıklanmayacağını da ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 19:22 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 19:35
Wolfsburg Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu! Dikkat çeken açıklama

11 futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda bulunan , 1 transferi daha tamamladı. ekibi , yıldız stoper 'ın Fenerbahçe'ye olduğunu açıkladı.

Alman ekibi, iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği transferin detaylarının paylaşılmayacağını da aktardı.

WOLFSBURG'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır."

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