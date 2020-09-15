Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

'den taraftarına mesaj!

'den ayrılarak Serie A'nın köklü kulübü Lazio'ya olan Kosovalı golcü , İtalya'da düzenlenen imza töreninin ardından 'ye döndü. Ülkeye gelişi sonrası verdiği röportajda konuşan Muriqi transferine dair birçok detayı paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 01:42
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya olan Kosovalı yıldız golcü resmi imzaların ardından 'ye döndü.

Vedat Muriqi beIN Sports'ta ayağının tozuyla beIN Sports'a röportaj vererek "Çok güzel karşıladılar. Türkiye özlenmez mi? Oradaki bir kaç prosedürden dolayı 'a döndük. İnsanların aklına soru işareti gelmesin, çok şükür bir sıkıntımız yok. Onlar hallolduktan sonra toparlanıp 'ya geri döneceğiz"sözlerini kullandı.

Vedat Muriqi Lazio'da 94 numarayı tercih etmesi ile ilgili soruya ise, "Uğurlara güvenmem ama 94 başladım güzel gitti, devam edeyim dedim." cevabını verdi." cevabını verdi.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin transferde büyük rol oynaması ile ilgili soruyu ise Muriqi "Igli Arnavut bildiğiniz gibi beni çok istedi aynı dili konuşuyoruz zaten. Çok ilgilendi sağolsun teşekkür ediyorum ona da. O da kendi adına başarıya ulaştı diyebiliriz" şeklinde cevapladı.

Vedat Muriqi son olarak Fenerbahçe taraftarına seslenerek, "İsim isim söylemeyeyim Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin, benim az bir hakkım varsa helal etsinler. Benim hakkım da helal olsun" diye konuştu"

BİZE ULAŞIN