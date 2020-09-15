Vedat Muriqi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya transfer olan Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriqi resmi imzaların ardından Türkiye'ye döndü.

Vedat Muriqi beIN Sports'ta ayağının tozuyla beIN Sports'a röportaj vererek "Çok güzel karşıladılar. Türkiye özlenmez mi? Oradaki bir kaç prosedürden dolayı İstanbul'a döndük. İnsanların aklına soru işareti gelmesin, çok şükür bir sıkıntımız yok. Onlar hallolduktan sonra toparlanıp İtalya'ya geri döneceğiz"sözlerini kullandı.

Vedat Muriqi Lazio'da 94 numarayı tercih etmesi ile ilgili soruya ise, "Uğurlara güvenmem ama 94 başladım güzel gitti, devam edeyim dedim." cevabını verdi." cevabını verdi.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin transferde büyük rol oynaması ile ilgili soruyu ise Muriqi "Igli Arnavut bildiğiniz gibi beni çok istedi aynı dili konuşuyoruz zaten. Çok ilgilendi sağolsun teşekkür ediyorum ona da. O da kendi adına başarıya ulaştı diyebiliriz" şeklinde cevapladı.

Vedat Muriqi son olarak Fenerbahçe taraftarına seslenerek, "İsim isim söylemeyeyim Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin, benim az bir hakkım varsa helal etsinler. Benim hakkım da helal olsun" diye konuştu"