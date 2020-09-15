Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den açıklama! Mandzukic ve Diego Costa...

dakika: 'den açıklama! Mandzukic ve ...

dakika... girişimlerini sürdüren için birçok isim ortaya atılmaya devam ederken, dünya yıldızı isimler taraftarları oldukça heyecanlandırıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia edilen Mandzukic ve için resmi bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 18:44 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 19:04
Son dakika: Fenerbahçe'den açıklama! Mandzukic ve Diego Costa...

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

"Kulübümüzün asılsız iddiaları hakkında açıklama yapmama duruşuna rağmen bugün ortaya atılan bazı isimler hakkında bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Bu bağlamda spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz.

Spor Kulübü"

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