Son dakika: Fenerbahçe'den açıklama! Mandzukic ve Diego Costa...

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

"Kulübümüzün asılsız transfer iddiaları hakkında açıklama yapmama duruşuna rağmen bugün ortaya atılan bazı isimler hakkında bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur.

Bu bağlamda spor basını tarafından ortaya atılan Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve Kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"