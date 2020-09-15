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'nin genç yıldızı 'a Dordrecht kancası!

Son dakika... 'de ilk haftayı 3 puanla kapatan 'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Jailson'un ardından bu kez için Hollan ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 21:47 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 22:01
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Okan Turp'a Dordrecht kancası!

Sarı lacivertli takımın 20 yaşındaki genç futbolcusu 'a ekibi Dordrecht talip oldu. TRT Spor'un haberine göre Hollanda ekibinin sarı lacivertli takıma teklif yaptığı öğrenildi.

'da doğan ve futbol hayatına Stutgart altyapısında başlayan Turp, 2019 yılından beri altyapısında forma giyiyor.

Sarı lacivertli takıma geldikten sonra Bandırmaspor'a giden ancak burada forma şansı bulamayan Okan Turp, Fenerbahçe altyapısında 23 maçta 2 gol kaydetti.

2000 doğumlu genç futbolcu, stoper bölgesinde görev yapıyor.

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