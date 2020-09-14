Vedat Muriqi: Hakkınızı helal edin

Fenerbahçe'den Lazio takımına transfer olan Vedat Muric özel uçakla dün Roma'ya gitti. Bugün sağlık kontrolünün ardından imza atması beklenen Kosovalı forvet, "İtalya'da Türkiye ve Kosova'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Lazio beni çok istedi. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Çift forvet oynuyorlar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de tercih ettim" dedi. Sarı-lacivertli taraftarlardan haklarını helal etmelerini isteyen Muriç, "Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız. Ancak hedefim dönmek değil, Lazio'da başarılı olup büyük kulüplerde oynamak" dedi.

LAZİO ATKISI ILE POZ VERDİ

İtalyan ekibi, Muriç'in Lazio atkısıyla fotoğrafını resmi sitesinden paylaşıp, transferi resmen açıklamış oldu.

20 MİLYON EURO GELECEK

Lazio'nun Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödemesi bekleniyor.