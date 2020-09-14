 BİZE ULAŞIN
Vedat Muriqi: Hakkınızı helal edin - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi: Hakkınızı helal edin

: Hakkınızı helal edin

“Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi. taraftarı hakkını helal etsin. ’da ve ’yı en iyi şekilde temsil edeceğim”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:47 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Vedat Muriqi: Hakkınızı helal edin

'den takımına olan Vedat Muric özel uçakla dün Roma'ya gitti. Bugün sağlık kontrolünün ardından imza atması beklenen Kosovalı forvet, "'da ve 'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Lazio beni çok istedi. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Çift forvet oynuyorlar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de tercih ettim" dedi. Sarı-lacivertli taraftarlardan haklarını helal etmelerini isteyen Muriç, "Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız. Ancak hedefim dönmek değil, Lazio'da başarılı olup büyük kulüplerde oynamak" dedi.

LAZİO ATKISI ILE POZ VERDİ
İtalyan ekibi, Muriç'in Lazio atkısıyla fotoğrafını resmi sitesinden paylaşıp, transferi resmen açıklamış oldu.

20 MİLYON EURO GELECEK
Lazio'nun Vedat Muriç için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödemesi bekleniyor.