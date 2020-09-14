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Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de Jailson antrenmana çıkmadı!

Son dakika: 'de Jailson antrenmana çıkmadı!

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in başlamasıyla transfer çalışmalarına hız veren 'de ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı yıldız Jailson, sarı lacivertlilerin antrenmanına çıkmadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:15
Son dakika: Fenerbahçe'de Jailson antrenmana çıkmadı!

Süper Lig'e 3 puanla başlayan 'de transfer çalışmaları da sürüyordu. Takımdan ayrılacak isimlerin de netleştiği Fenerbahçe'de, satılması gündemde olan Jailson antrenmana katılmadı.

Sezona Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrilmiş durumdaydı. Oldukça geniş bir kadroya ulaşan sarı-lacivertlilerde, bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyordu. Kanarya'da Vedat Muriqi ve Miha Zajc'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu Jailson'un adı ayrılacaklar listesindeydi. Brezilyalı sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanına katılmadı.