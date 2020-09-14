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Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Doğukan Sinik'i transfer ediyor

Son dakika: 'i ediyor

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 'da forma giyen 'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:10
Son dakika: Fenerbahçe Doğukan Sinik'i transfer ediyor

Kadrosuna mutlak bir forvet transferi yapmak isteyen , bu harekatın yanında sürpriz bir transfere imza atabilir.

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, 'da forma giyen genç oyuncu için Akdeniz temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, Doğukan Sinik için 500 bin euro + Sadık Çiftpınar ve 1 oyuncu teklifinde bulunurken, Antalyaspor'un talepleri farklı şekilde oldu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Doğukan Sinik, geçtiğimiz sezon 25 maça çıkarken 1 gol 3 asist üretmişti.