Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe kadroda oluşan fazlalığı da azaltıyor. Miha Zajc'ı Genoa'ya kiralayan sarılacivertliler, Jailson'u da Çin'e satmaya hazırlanıyor. Brezilyalı orta saha için bir Çin ekibi ile görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi. Bu satıştan kasaya 4-4.5 milyon euro bonservis bedeli gireceği belirtildi.
Jailson Çin yolcusu
Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe kadroda oluşan fazlalığı da azaltıyor. Miha Zajc'ı Genoa'ya kiralayan sarılacivertliler, Jailson'u da Çin'e satmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:59 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50