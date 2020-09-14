Jailson Çin yolcusu

Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe kadroda oluşan fazlalığı da azaltıyor. Miha Zajc'ı Genoa'ya kiralayan sarılacivertliler, Jailson'u da Çin'e satmaya hazırlanıyor. Brezilyalı orta saha için bir Çin ekibi ile görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi. Bu satıştan kasaya 4-4.5 milyon euro bonservis bedeli gireceği belirtildi.