Hatay startı veriliyor

Rize dönüşü iki gün izin yapan sarı-lacivertli takım, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün start verecek. Kadıköy'deki mücadele 21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Hedef kazanıp 2'de 2 yapmak.