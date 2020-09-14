Rize dönüşü iki gün izin yapan sarı-lacivertli takım, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün start verecek. Kadıköy'deki mücadele 21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Hedef kazanıp 2'de 2 yapmak.
Hatay startı veriliyor
Süper Lig'de ilk haftayı Çaykur Rizespor deplasmanından aldığı 3 puanla kapatan sarı-lacivertlilerde ligin ikinci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı hazırlıkları başladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:58 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50