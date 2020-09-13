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Son dakika: Fenerbahçe'nin çifte bombası belli oldu! Bas Dost ve Samatta - Son dakika Fenerbahçe ...
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin çifte bombası belli oldu! Bas Dost ve Samatta

'nin çifte bombası belli oldu! ve

'de son dakika haberi... Sarı-Lacivertliler ’u bonservisiyle almak isterken, ’yı kiralamak istiyor. Hafta içinde müjdeli haberler bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 01:02 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 07:00
Fenerbahçe'nin çifte bombası belli oldu! Bas Dost ve Samatta

Sezona santrfor transferini yapmadan giren 2 yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı Lacivertli kurmaylar 'u bonservisiyle 'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Takvim'in haberine göre, Bas Dost'un bonservisi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ediyor. Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapılıyor.

FENER İKİSİNİ BİRDEN İSTİYOR
Uzun lig maratonunu düşünen F.Bahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi.