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Haberler Fenerbahçe Muriqi’ye özel uçak!

Muriqi’ye !

ile yollarını ayırarak İtalyan ekibi Lazio'ya olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi pazar günü 'dan ayrılıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:42 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Muriqi’ye özel uçak!

Lazio'ya olan Vedat Muriç de yarın 'ya gidecek. Pazar günü saat 10.00'da 'ndan özel uçakla Roma'ya uçacak olan golcü oyuncunun, sağlık kontrolünün ardından 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. bu transferden yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli alacak.

ZAJC İMZAYA GİTTİ
Genoa'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Miha Zajc, İtalya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçirilen Sloven futbolcunun Serie A ekibiyle 4 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

MİLLİ EKİP MAÇI İZLEDİ
Fenerbahçe'nin deplasmanda ile oynadığı karşılaşmayı () Başkanı , TFF İkinci Başkanı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi.