Fener alayı!

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı Gökhan Gönül ve Jose Sosa'nın (P) golleriyle çevirerek yeni sezona 3 puanla başladı. Rize Didi Stadı'ndaki maçın ilk yarısına kaleciler damga vurdu. Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, önce Deniz Türüç'ün şutunu köşeden çıkardı, ardından 32'de Caner'in penaltısını kurtararak devleşti. Altay da biri karşı karşıya pozisyonunda Boldrin'e iki kez gol şansı tanımayınca devre golsüz geçildi.

HAMLELER İŞE YARADI

İkinci yarıda Abdullah Durak ile üst direğe takılan ev sahibi, 60'ta Milan Skoda'nın müthiş kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni transferleri oyuna sürmesiyle üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, 76'da Gökhan Gönül'le eşitliği sağladı: 1-1. 87'de Enner Valencia'ya yapılan penaltıyı Jose Sosa gole çevirerek skoru ilan etti: 1-2. Fenerbahçe haftaya sahasında Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya misafir olacak.

FREY&ZANKA 11'DE

Yeni sezona flaş takviyelerle giren Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni transferlerden sadece Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Thiam'a ilk onbirde görev verdi. Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia yedek soyundu. Geçen sezon kiralık gönderilen Frey ile Zanka da ilk onbirde sahaya çıktı.