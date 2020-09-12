"En yükseğe çıkaracağız"

Kanarya'da yeni transfer Jose Sosa, golle start aldı. Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalan Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz günlerde takıma katılmıştı. Takımla fazla çalışamaması nedeniyle yedek soyunan Sosa, 77'de oyuna girdikten on dakika sonra kazanılan penaltıyı gole çevirip 3 puanı getirdi. Tecrübeli oyuncu, "Gerçekten çok mutluyuz. Hepimizin amacı takımı en yüksek seviyeye getirmek. Bunun için uğraşıyoruz" dedi. Fizik olarak henüz tam hazır olmadığını da sözlerine ekleyen Sosa, "Ama oyuna girdikten sonra takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

SAMUDIO DALYA DEDİ

Çaykur Rizespor'un Paraguaylı golcü oyuncusu Samudio, yeşil-mavili forma ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.

SKODA YETMEDİ

Ev sahibi ekibin tek golünü Milan Skoda attı. 0'ta Melnjak'ın ortasını müthiş bir kafa vuruşu ile 90'a gönderen Çek oyuncu 79'da yerini yeni tra nsfer Remy'ye bıraktı.

İKİ MAÇTA 5 PENALTI

Hakem Arda Kardeşler'in verdiği penaltı kararları maça damga vurdu. Genç hakem, Fenerbahçe adına iki kez penaltı noktasını gösterdi. Arda Kardeşler geçen sezon da ilk hafta oynanan Gaziantep FK maçında Fenerbahçe adına üç kez penaltı kararı vermişti. Kanarya o karşılaşmayı 5-0'lık skorla kazanmıştı.