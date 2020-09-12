Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maç sonunda hakem Arda Kardeşler ile ilgili şok ifadeler kullandı. Hakem hatalarından dert yanan Kartal, "VAR'a gitmiyorsun, direkt sarı kart gösteriyorsun... İki penaltıdan hakem de emin değil. Ne amaçla buraya geldi anlamadım. Birinci maçta bunu yapmanın anlamı yok! Bu hakemin bu işini bitirmeleri lazım, bir daha sahada olmaması lazım. Federasyon başkanı da gördü, yönetim kurulu da gördü, tüm Türkiye gördü. Bu hakem değil, böyle hakem olmaz. Bunu sokakta bulup getirmişler. Bu sezon nereye kadar gider, nasıl olur bilmiyorum. Bu hakemi de sezon boyunca takip edeceğiz. Bu hakemlerle bu sezon bitmez" ifadelerini kullandı.