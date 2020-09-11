Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Samatta, Tisserand... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Samatta, Tisserand...

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Samatta, Tisserand...

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Vedat Muriqi'nin alternatifini arayan Fenerbahçe stoper ve kanatlara da alternatif isimler bakıyor. Eran Zahavi, Samatta, Tisserand gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

TISSERAND

Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'ı da renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin Kongolu stoper ve Wolfsburg ile el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.

ERAN ZAHAVI

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan İsrailli yıldız'ın adı son olarak Hannover 96 ile geçti. Ancak Hannover 96'nın hocası Kenan Koçak transferi kesin bir dille yalanladı.

MARKO LIVAJA

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hırvat golcü Marko Livaja Yunan basınına transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu "Fenerbahçe ile görüşmedim AEK'ya saygım büyük" ifadelerinde bulundu.

JOELINTON

Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi.

GIULIANO

Sarı-Lacivertliler Nikola Kalinic ve Eran Zahavi transferinden çekildikten sonra eski oyuncusu Giuliano'dan gelen haberle harekete geçti. Brezilyalı yıldızın Al Ahli'den bonservisini almak için görüştüğü ve her an fesih haberinin gelebileceği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar Giuliano'nun menajeri ile temasa geçtiler. Giuliano bonservisini eline alır almaz F.Bahçe'den somut bir adım gelmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın da yeniden çubuklu formayı giymeye istekli olduğu gelen haberler arasında.

JOAQUIN TORRES

Newell's Old Boys takımında forma giyen ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Arjantinli kanat oyuncusu Joaquin Torres'e Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçtiği ifade edildi. Torres'in alternatif olarak düşünüldüğü bonservis bedelinin 1 milyon Euro civarında olduğu da öğrenildi.

SAMATTA

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından yeni bir golcü için ciddi bir mesai harcayan Fenerbahçe Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta için Aston Villa'nın kapısını çaldı. Sarı- Lacivertliler, 27 yaşındaki golcüyü kiralamak istiyor.

  1. 11.09.2020
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