Fenerbahçe'nin Tisserand transferi bitiyor! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, stoper bölgesine yeni bir yıldızı getirmeye hazırlanıyor. Benin24tv.com'un haberine göre Kanarya, 1.90 boyundaki Kongolu yıldız için Wolfsburg ile de anlaşmaya vardı.

4 YILLIK İMZA

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg'da forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Wolfsburg da masaya otururken, Tisserand için 2 milyon euroluk bonservis rakamına el sıkışıldığı ifade edildi.

Kariyerine Monaco altyapısında başlayan Marcel Tisserand, daha sonra Lens, Toulouse, FC Ingolstadt ve Wolfsburg'da oynadı.