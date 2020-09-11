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'nin transferi bitiyor! Bonservisi belli oldu

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler savunmanın göbeğine yeni bir ismi dahil etmek isterken, Wolfsburg'da forma giyen ismini gündeme almıştı. Benin24tv.com'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand için her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncu için ödenecek bonservis belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 19:32 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 19:40
Fenerbahçe'nin Tisserand transferi bitiyor! Bonservisi belli oldu

, stoper bölgesine yeni bir yıldızı getirmeye hazırlanıyor. Benin24tv.com'un haberine göre Kanarya, 1.90 boyundaki Kongolu yıldız için Wolfsburg ile de anlaşmaya vardı.

4 YILLIK İMZA
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg'da forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Wolfsburg da masaya otururken, için 2 milyon euroluk bonservis rakamına el sıkışıldığı ifade edildi.

Kariyerine Monaco altyapısında başlayan Marcel Tisserand, daha sonra Lens, Toulouse, FC Ingolstadt ve Wolfsburg'da oynadı.