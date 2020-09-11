Fenerbahçe'de ayrılık! Tisserand geldi o gidiyor
Transferin en hareketli takımı Fenerbahçe, bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Kongolu stoper Marcel Tisserand'la anlaşmaya vardı. Bu transferle birlikte takımdan o ismin de ayrılması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ı bitirdi. Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Dün akşam itibarıyla aradaki tüm pürüzler çözüldü.
27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tisserand sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa 4 yıllık imzayı atacak. 2018 yılında Ingolstadt'tan 7 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan tecrübeli stoper geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Tisserand 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
ZANKA YOLCU!
Marcel Tisserand'ın transferi sonrası kadrodaki stoper sayısı 5'e çıktı. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre içinde Zanka ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 11.09.2020
- Güncelleme: 11.09.2020 09:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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