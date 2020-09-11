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11 Eylül 2020, Cuma
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'de ayrılık! Tisserand geldi o gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Tisserand geldi o gidiyor

Transferin en hareketli takımı , bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Kongolu stoper 'la anlaşmaya vardı. Bu transferle birlikte takımdan o ismin de ayrılması bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Transferin en hızlı takımı bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan Wolfsburg'un Kongolu stoperi 'ı bitirdi. Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Dün akşam itibarıyla aradaki tüm pürüzler çözüldü.

27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde 'a gelmesi bekleniyor. Tisserand sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa 4 yıllık imzayı atacak. 2018 yılında Ingolstadt'tan 7 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a olan tecrübeli stoper geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Tisserand 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

ZANKA YOLCU!

Marcel Tisserand'ın transferi sonrası kadrodaki stoper sayısı 5'e çıktı. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre içinde Zanka ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 11.09.2020
  2. Güncelleme: 11.09.2020 09:39
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