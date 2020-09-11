Fenerbahçe eski yıldızına kanca attı! İmza an meselesi

Yeni transferler için gerekli evrakaları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Fenerbahçe forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler Nikola Kalinic ve Eran Zahavi transferinden çekildikten sonra eski oyuncusu Giuliano'dan gelen haberle harekete geçti.



FESİH İÇİN KULÜBÜYLE MASADA

Brezilyalı yıldızın Al Ahli'den bonservisini almak için görüştüğü ve her an fesih haberinin gelebileceği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar Giuliano'nun menajeri ile temasa geçtiler.





ÇUBUKLUYU GİYMEK İSTİYOR...

Giuliano bonservisini eline alır almaz F.Bahçe'den somut bir adım gelmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın da yeniden çubuklu formayı giymeye istekli olduğu gelen haberler arasında.



BİR GOLCÜ DAHA ALINACAK...

Teknik direktör Erol Bulut'un da da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Giuliano'nun transferini gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe bir pivot santrfor daha alacak.