Fenerbahçe eski yıldızına kanca attı! İmza an meselesi
Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor... Kalinic ve Zahavi transferinden vazgeçen Fenerbahçe, Al Nasr ile olan sözleşmesini feshetme aşamasına gelen Giuliano ile temasa geçti. Bonservisini eline alır almaz somut bir adım gebleilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Yeni transferler için gerekli evrakaları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderen Fenerbahçe forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler Nikola Kalinic ve Eran Zahavi transferinden çekildikten sonra eski oyuncusu Giuliano'dan gelen haberle harekete geçti.
FESİH İÇİN KULÜBÜYLE MASADA
Brezilyalı yıldızın Al Ahli'den bonservisini almak için görüştüğü ve her an fesih haberinin gelebileceği öğrenildi. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar Giuliano'nun menajeri ile temasa geçtiler.
ÇUBUKLUYU GİYMEK İSTİYOR...
Giuliano bonservisini eline alır almaz F.Bahçe'den somut bir adım gelmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın da yeniden çubuklu formayı giymeye istekli olduğu gelen haberler arasında.
BİR GOLCÜ DAHA ALINACAK...
Teknik direktör Erol Bulut'un da da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Giuliano'nun transferini gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe bir pivot santrfor daha alacak.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe eski yıldızına kanca attı! İmza an meselesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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