Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Transfer döneminin iki hareketli takımı Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın hakemi kim? İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig yeniden başlıyor. Açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi taraftarlar tarafından karşılaşma hakkında tüm detaylar araştırılırken, maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Rizespor - Fenerbahçe maçı 11 Eylül saat 20:00'da BeIn SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Selim, Talbi, Melnjak, Baiano, Michalak, Boldrin, Samudio, Skoda, Remy
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey
TRANSFERİN İKİ HAREKETLİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA
Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında kadroya birçok yeni isim katan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Enner Valencia, Barış Sungur ve Mauricio Lemos gibi isimleri kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor ise Selim Ay, Loïc Rémy, Fabrício Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Ciftci, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak, Akhmat Grozny ve Atakan Akkaynak'ı kadrosuna kattı.
YENİ SEZON 21 TAKIMLA OYNANACAK
Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20:00'da başlayacak olan Rizespor - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak.
- 11.09.2020
- Güncelleme: 11.09.2020 08:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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