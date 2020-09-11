Süper Lig yeniden başlıyor. Açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yapılan transferler sonrası yepyeni bir takımla lige start veren sarı-lacivertliler mutlak galibiyet ararken, Çaykur Rizespor evinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

TRANSFERİN İKİ HAREKETLİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA

Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında kadroya birçok yeni isim katan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Enner Valencia, Barış Sungur ve Mauricio Lemos gibi isimleri kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor ise Selim Ay, Loïc Rémy, Fabrício Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Ciftci, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak, Akhmat Grozny ve Atakan Akkaynak'ı kadrosuna kattı.

YENİ SEZON 21 TAKIMLA OYNANACAK

Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Filip Novak, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.