Zahavi’den vazgeçildi!

Eran Zahavi'nin transferi rafa kaldırıldı. Fenerbahçe'nin İsrailli golcünün menajerine teşekkür ederek, teklif yapmayacaklarını ilettiği iddia edildi. 33 yaşındaki forvet, Slovakya ile oynadıkları milli maçın ardından, "Şu anda Çin'de bir sözleşmem var. Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey henüz yok. Hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.