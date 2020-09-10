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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Zahavi’den vazgeçildi!

Zahavi’den vazgeçildi!

Zahavi’den vazgeçildi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'nin gündemini uzun süre meşgul eden Eran Zahavi için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Fenerbahçe bu transferi rafa kaldırdı.

Eran Zahavi'nin transferi rafa kaldırıldı. 'nin İsrailli golcünün menajerine teşekkür ederek, teklif yapmayacaklarını ilettiği iddia edildi. 33 yaşındaki forvet, Slovakya ile oynadıkları milli maçın ardından, "Şu anda 'de bir sözleşmem var. Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey henüz yok. Hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

  1. 10.9.2020
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