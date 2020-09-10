Zahavi’den vazgeçildi!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündemini uzun süre meşgul eden Eran Zahavi için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Fenerbahçe bu transferi rafa kaldırdı.
Eran Zahavi'nin transferi rafa kaldırıldı. Fenerbahçe'nin İsrailli golcünün menajerine teşekkür ederek, teklif yapmayacaklarını ilettiği iddia edildi. 33 yaşındaki forvet, Slovakya ile oynadıkları milli maçın ardından, "Şu anda Çin'de bir sözleşmem var. Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey henüz yok. Hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.
- 10.9.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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