Topuk’a güneş enerjisi geliyor
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda bulunan antrenman ve kamp tesisine güneş enerjisi kurulması için anlaşma imzaladı.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki antrenman ve kamp tesislerine güneş enerji sistemi kurması için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile Aksa Elektrik, 2.500 m2'lik tesise güneş enerji sistemi kuracak. Fenerbahçe herhangi bir finansman ihtiyacı duymadan anahtar teslim proje ile sisteme sahip olacak.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Öte yandan eni sezon için hazırlıklarını ürdüren sarı-lacivertliler deplasmandaki açılış maçlarında zorlanıyor. 2009-10 sezonunun ardından 4 kez ligin ilk maçını rakip sahada oynayan Kanarya galibiyet alamazken, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı: 2012-13 Elazığspor (1-1), 2013-14 Konya (2-3), 2016- 17 Başakşehir (0-1), 2017-18 Göztepe (2-2). Fenerbahçe lig tarihinde ise sezon açılışlarındaki 62 maçın 40'ını kazandı.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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