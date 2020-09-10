Topuk’a güneş enerjisi geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Topuk’a güneş enerjisi geliyor

Topuk’a güneş enerjisi geliyor

Topuk’a güneş enerjisi geliyor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , 'nda bulunan antrenman ve kamp tesisine güneş enerjisi kurulması için anlaşma imzaladı.

, 'ndaki antrenman ve kamp tesislerine güneş sistemi kurması için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile Aksa Elektrik, 2.500 m2'lik tesise güneş enerji sistemi kuracak. Fenerbahçe herhangi bir finansman ihtiyacı duymadan anahtar teslim proje ile sisteme sahip olacak.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Öte yandan eni sezon için hazırlıklarını ürdüren sarı-lacivertliler deplasmandaki açılış maçlarında zorlanıyor. 2009-10 sezonunun ardından 4 kez ligin ilk maçını rakip sahada oynayan Kanarya galibiyet alamazken, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı: 2012-13 Elazığspor (1-1), 2013-14 (2-3), 2016- 17 Başakşehir (0-1), 2017-18 Göztepe (2-2). Fenerbahçe lig tarihinde ise sezon açılışlarındaki 62 maçın 40'ını kazandı.

  1. 10.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Topuk’a güneş enerjisi geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA