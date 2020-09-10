Topuk’a güneş enerjisi geliyor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki antrenman ve kamp tesislerine güneş enerji sistemi kurması için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Anlaşma ile Aksa Elektrik, 2.500 m2'lik tesise güneş enerji sistemi kuracak. Fenerbahçe herhangi bir finansman ihtiyacı duymadan anahtar teslim proje ile sisteme sahip olacak.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Öte yandan eni sezon için hazırlıklarını ürdüren sarı-lacivertliler deplasmandaki açılış maçlarında zorlanıyor. 2009-10 sezonunun ardından 4 kez ligin ilk maçını rakip sahada oynayan Kanarya galibiyet alamazken, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı: 2012-13 Elazığspor (1-1), 2013-14 Konya (2-3), 2016- 17 Başakşehir (0-1), 2017-18 Göztepe (2-2). Fenerbahçe lig tarihinde ise sezon açılışlarındaki 62 maçın 40'ını kazandı.