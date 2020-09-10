Sosa takımla çalıştı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden tecrübeli oyuncu Jose Sosa, eşinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası karantinaya girmişti. Arjantinli oyuncu takımla beraber antrenmanlarına başladı.
Yeni transfer Jose Sosa ilk kez takımla birlikte çalıştı. Eşinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya giren yıldız oyuncu tek başına çalışmalara başlamıştı. Arjantinli maestro dün takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Sosa'nın oldukça hırslı olduğu gözlendi.
HÜCUM PROVASI
Hücum provası Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da dün gerçekleştirilen idmanda oyuncuların hücum varyasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla noktalandı. Takım bugün kampa girecek.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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