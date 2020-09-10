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10 Eylül 2020, Perşembe
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Sosa takımla çalıştı

Sosa takımla çalıştı

'nin yeni transferlerinden tecrübeli oyuncu , eşinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası karantinaya girmişti. Arjantinli oyuncu takımla beraber antrenmanlarına başladı.

Yeni ilk kez takımla birlikte çalıştı. Eşinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya giren yıldız oyuncu tek başına çalışmalara başlamıştı. Arjantinli maestro dün takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Sosa'nın oldukça hırslı olduğu gözlendi.

HÜCUM PROVASI
Hücum provası maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da dün gerçekleştirilen idmanda oyuncuların hücum varyasyonları üzerinde durduğu bildirildi. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla noktalandı. Takım bugün kampa girecek.

  1. 10.9.2020
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