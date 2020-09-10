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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den veda paylaşımı!

Son dakika: 'den veda paylaşımı!

Son dakika: Vedat Muriqi'den veda paylaşımı!

Son dakika... İtalyan ekibi Lazio ile anlaşarak 'den ayrılan Kosovalı golcü , sosyal medya hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu.

'nin büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Kosovalı golcü Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans sonrası, dev kulüpleri peşine takmıştı. Başarılı oyuncu için en ciddi alıcı konumunda bulunan İtalyan ekibi Lazio ile büyük oranda anlaşılmış geçtğimiz günlerde sarı-lacivertli kulüpten konuyla alakalı bir açıklama gelmişti.

Yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kulanılmıştı.

Flaş sözler!

DEĞERİNİ 40'A KATLADI
Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.

2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.

Tüm bu gelişmelerin ardından Vedat Muriqi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür ve veda paylaşımında bulundu. Yıldız oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum." notunu düştü.

İşte Muriqi'nin o paylaşımı...

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 23:25
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