Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kafilede yer almadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika: 'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kafilede yer almadı

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kafilede yer almadı

Süper Lig'in açılış maçında ile deplasmanda karşılacak olan 'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin Rizespor maçı kafilesinde Mert Hakan Yandaş, Novak ve Zajc yer almadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

2020-2021 sezonu Süper Lig'in açılış maçında 'a konuk olacak olan , bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'te ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

NOVAK MERT HAKAN VE ZAJC YOK

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc zorlu Rizespor maçı kafilesine dahil edilmedi.

A Spor'un haberine göre; Hafif sakatlıkları olan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak ile transfer süreci devam eden Miha Zajc haricinde tüm eski oyuncular ve yeni transferler kafilede yer alıyor.

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 18:13
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