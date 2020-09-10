Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kafilede yer almadı
Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin Rizespor maçı kafilesinde Mert Hakan Yandaş, Novak ve Zajc yer almadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
2020-2021 sezonu Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 15.00'te ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
NOVAK MERT HAKAN VE ZAJC YOK
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc zorlu Rizespor maçı kafilesine dahil edilmedi.
A Spor'un haberine göre; Hafif sakatlıkları olan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak ile transfer süreci devam eden Miha Zajc haricinde tüm eski oyuncular ve yeni transferler kafilede yer alıyor.
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 18:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Novak kafilede yer almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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