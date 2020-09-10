Joelinton Fenerbahçe'ye zor!

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin radara aldığı Joelinton'un sarı-lacivertli kulübe transferinin zor olduğunu belirtti. Yapılan haberlerde, Premier Lig'de 2 gol atarak hayal kırıklığı yaşatsa da Newcastle'ın geçen yıl bonservisine 44 milyon euro ödediği Brezilyalı forvet+kanatı gözden çıkarmasının kolay olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun maliyetini karşılamakta zorlanacağını yazan gazeteler, Joelinton'un gönderilse bile Bundesliga'dan bir takıma ya da üst düzey bir lige ve satın alma opsiyonuyla kiralanacağını kaydetti.