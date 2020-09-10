Joelinton Fenerbahçe'ye zor!
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Joelinton için de İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin radara aldığı Joelinton'un sarı-lacivertli kulübe transferinin zor olduğunu belirtti. Yapılan haberlerde, Premier Lig'de 2 gol atarak hayal kırıklığı yaşatsa da Newcastle'ın geçen yıl bonservisine 44 milyon euro ödediği Brezilyalı forvet+kanatı gözden çıkarmasının kolay olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun maliyetini karşılamakta zorlanacağını yazan gazeteler, Joelinton'un gönderilse bile Bundesliga'dan bir takıma ya da üst düzey bir lige ve satın alma opsiyonuyla kiralanacağını kaydetti.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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