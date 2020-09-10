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10 Eylül 2020, Perşembe
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Joelinton 'ye zor!

Joelinton Fenerbahçe'ye zor!

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen 'de çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Joelinton için de İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, 'nin radara aldığı Joelinton'un sarı-lacivertli kulübe transferinin zor olduğunu belirtti. Yapılan haberlerde, 'de 2 gol atarak hayal kırıklığı yaşatsa da Newcastle'ın geçen yıl bonservisine 44 milyon euro ödediği Brezilyalı forvet+kanatı gözden çıkarmasının kolay olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun maliyetini karşılamakta zorlanacağını yazan gazeteler, Joelinton'un gönderilse bile Bundesliga'dan bir takıma ya da üst düzey bir lige ve satın alma opsiyonuyla kiralanacağını kaydetti.

  1. 10.9.2020
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