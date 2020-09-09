Usta yazardan Fenerbahçe sözleri! "Transfer rekoru başarı getirecek diye bir şey yok"
Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala tüm ekipler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Yenilenen kadrolarıyla sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen takımlar arasında Fenerbahçe transferde en öne çıkan takım konumunda bulunuyor. Peki transferde şampiyon olmak Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaştırır mı? Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül yazısında bu soruya açıklık getirdi.
Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, üst üste yaptığı takviyelerle yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe'nin transferde şampiyon olmasının kesin olarak başarıyı getirecek bir şey olmadığını ve önemli olan sistemin oturması olduğunu ifade etti. İşte o yazı...
Fenerbahçe şu ana kadar ligin transfer şampiyonu. Sizce ligde de şampiyonluğa ulaşır mı?
Bugünden itibaren ligle ilgili bir peşin hüküm verilemez. Transfer rekoru kırmak başarı getirecek diye bir şey yok. Önemli olan bir sistemin oturması. Diğer önemli konu da futbolcuların kendilerine iyi bakması. Ancak ne yazık ki, İstanbul'da başta yabancılar olmak üzere büyük çoğunluk özel yaşantısına dikkat etmiyor. Bir örnek vereyim; en önemli transferlerden biri olarak Mert Hakan gözüküyor ama kısa sürede kasık sakatlığı ile karşılaştı! Bir başka örnek; Valencia iyi bir santrfor… Peki, 30 yaşında neden hiçbir talibi yok? Bunların hepsini göz önünde bulundurup erken teşhisler yapmamak lazım.
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- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 09:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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