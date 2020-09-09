Usta yazardan Fenerbahçe sözleri! "Transfer rekoru başarı getirecek diye bir şey yok" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Usta yazardan sözleri! " rekoru başarı getirecek diye bir şey yok"

Usta yazardan Fenerbahçe sözleri! "Transfer rekoru başarı getirecek diye bir şey yok"

'in başlamasına az bir zaman kala tüm ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda. Yenilenen kadrolarıyla sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen takımlar arasında transferde en öne çıkan takım konumunda bulunuyor. Peki transferde şampiyon olmak Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaştırır mı? yazısında bu soruya açıklık getirdi.

, üst üste yaptığı takviyelerle yeni sezona başlayacak olan 'nin transferde şampiyon olmasının kesin olarak başarıyı getirecek bir şey olmadığını ve önemli olan sistemin oturması olduğunu ifade etti. İşte o yazı...

Fenerbahçe şu ana kadar ligin transfer şampiyonu. Sizce ligde de şampiyonluğa ulaşır mı?
Bugünden itibaren ligle ilgili bir peşin hüküm verilemez. rekoru kırmak başarı getirecek diye bir şey yok. Önemli olan bir sistemin oturması. Diğer önemli konu da futbolcuların kendilerine iyi bakması. Ancak ne yazık ki, 'da başta yabancılar olmak üzere büyük çoğunluk özel yaşantısına dikkat etmiyor. Bir örnek vereyim; en önemli transferlerden biri olarak Mert Hakan gözüküyor ama kısa sürede kasık sakatlığı ile karşılaştı! Bir başka örnek; iyi bir santrfor… Peki, 30 yaşında neden hiçbir talibi yok? Bunların hepsini göz önünde bulundurup erken teşhisler yapmamak lazım.

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  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 09:39
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