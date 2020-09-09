Süper Lig’e damga vurdu

Süper Lig tarihinde unvanları F.Bahçe topladı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 62 sezonda oynadığı 2 bin 44 maçta 3 bin 546 puan alan Kanarya, puan cetvelinde zirveye çıktı. Bin 160 galibiyet alan Kanarya, ligde 3 bin 613 golle fileleri en fazla havalandıran takım oldu.