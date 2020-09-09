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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Süper Lig’e damga vurdu

Süper Lig’e damga vurdu

Süper Lig tarihinde unvanları F.Bahçe topladı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 62 sezonda oynadığı 2 bin 44 maçta 3 bin 546 puan alan Kanarya, puan cetvelinde zirveye çıktı.

Süper Lig tarihinde unvanları F.Bahçe topladı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 62 sezonda oynadığı 2 bin 44 maçta 3 bin 546 puan alan Kanarya, puan cetvelinde zirveye çıktı. Bin 160 galibiyet alan Kanarya, ligde 3 bin 613 golle fileleri en fazla havalandıran takım oldu.

  1. 9.9.2020
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