Jose Sosa: Burada olduğum için mutluyum

Yeni transferlerden Jose Sosa, Fenerbahçe ile idmanlara başlarken, dün de basının karşısına çıktı. "Burada olduğum için mutluyum" sözleriyle konuşmasına başlayan Arjantinli yıldız, "Bir an önce sahalara dönmek için çok istekliyim. Öncelikle başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Lig sonunda ne olacağını tahmin etmek şimdiden zor ama iyi bir sezon geçirmek lazım. Tabi ki ben bireysel olarak en iyimi vereceğim ve takım halinde de birbirimize güvenerek bu hedeflere ulaşabiliriz" dedi. Tangocu, sözlerine şöyle devam etti: "Takıma en iyimi verebilmek için en iyi pozisyonda oynayacağıma inanıyorum. Takımda çok önemli isimler var. Bu isimler kulübe ve tarihine iyi işler yapabilecek ve tarihte kalabilecek isimler. Ben de bütün takımdaki oyunculardan biriyim. İsimlerin önemi yok, en iyi şekilde hazır olmalıyız."

"LİDERLER HEP EN İYİSİNİ DÜŞÜNÜR"

Takımda lider oyuncuların önemine değinen Sosa, "Liderler her zaman takımın en iyisini düşünürler. Kaptanlarla, diğer liderlerle ilişkiler iyi olmalıdır. Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum; Trabzon'da da liderdim ama diğer oyuncularla iyi ilişkiler kuruyorduk. Liderlikte pozitiflik öne çıkar ve en iyiye takımı nasıl götürürüze dayanır" dedi.

EMRE EN İYİSİ

Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Sosa, şunları söyledi: "Kendisine büyük saygım var. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Hem karakter hem de transfer sürecinde benimle iletişime geçmesine çok mutlu oldum. Kendisine, başkana, yönetime çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."