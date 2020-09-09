Golcüde sıcak saatler
Muriç’in Lazio’ya satılacak olmasının ardından hücuma takviye yapacak olan F.Bahçe’nin listesinde tam 4 golcü futbolcu var.
Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe, listesindeki isimlerle görüşmelere devam ediyor. Newcastle'ın kadrosunda düşünmediği Joelinton, Guangzhou ile yollarını ayıracak olan Zahavi, boşta olan Mandzukic ve Kalinic, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alıyor. Kanarya'da transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu'nun teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmenin ardından ilk tercihin Joelinton olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun ikna edilmesi halinde Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu kiralayacağı belirtildi. '
- 9.9.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Golcüde sıcak saatler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.