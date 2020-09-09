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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Golcüde sıcak saatler

Golcüde sıcak saatler

Muriç’in Lazio’ya satılacak olmasının ardından hücuma takviye yapacak olan F.Bahçe’nin listesinde tam 4 golcü futbolcu var.

Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından golcü transferi yapacak olan , listesindeki isimlerle görüşmelere devam ediyor. Newcastle'ın kadrosunda düşünmediği Joelinton, Guangzhou ile yollarını ayıracak olan Zahavi, boşta olan Mandzukic ve Kalinic, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alıyor. Kanarya'da görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu'nun teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmenin ardından ilk tercihin Joelinton olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun ikna edilmesi halinde Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu kiralayacağı belirtildi. '

  1. 9.9.2020
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