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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Geçtiğimiz ağustosta Twitter'da en çok etkileşim alan takımlardan biri 'ydi.

EN ÇOK KONUŞULAN FENERBAHÇE
Geçtiğimiz ağustosta Twitter'da en çok etkileşim alan takımlardan biri 'ydi. Deportes&Finanzaz'ın araştırmasında Barcelona 9.62 milyon etkileşimle ilk sırayı alırken, Fenerbahçe 8.39 milyonla ikinci, Bayern Münih 8.17'le üçüncü oldu.

4 LİSANS ÇIKTI
Ligin başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'de dün 4 futbolcunun lisansı çıkarıldı. Yeni transferlerin lisansı konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazken, Miha Zajc, Jailson, Michael Frey ve Zanka'nın lisansının çıkarıldığı Futbol Federasyonu'na bildirildi.

GÖZLER BİRLİKTE
Yeni transferlerinin lisansını henüz çıkaramayan F.Bahçe, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın resmiyet kazanmasını bekliyor. Sarı-lacivertliler, birlikte imzaların atılmasının ardından harcama limitleri konusunda rahat bir nefes alacak ve yeni yıldızlarına lisans çıkaracak

  1. 9.9.2020
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