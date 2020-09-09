En çok konuşulan Fenerbahçe
Geçtiğimiz ağustosta Twitter'da en çok etkileşim alan takımlardan biri Fenerbahçe'ydi.
EN ÇOK KONUŞULAN FENERBAHÇE
Geçtiğimiz ağustosta Twitter'da en çok etkileşim alan takımlardan biri Fenerbahçe'ydi. Deportes&Finanzaz'ın araştırmasında Barcelona 9.62 milyon etkileşimle ilk sırayı alırken, Fenerbahçe 8.39 milyonla ikinci, Bayern Münih 8.17'le üçüncü oldu.
4 LİSANS ÇIKTI
Ligin başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'de dün 4 futbolcunun lisansı çıkarıldı. Yeni transferlerin lisansı konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazken, Miha Zajc, Jailson, Michael Frey ve Zanka'nın lisansının çıkarıldığı Futbol Federasyonu'na bildirildi.
GÖZLER BİRLİKTE
Yeni transferlerinin lisansını henüz çıkaramayan F.Bahçe, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın resmiyet kazanmasını bekliyor. Sarı-lacivertliler, birlikte imzaların atılmasının ardından harcama limitleri konusunda rahat bir nefes alacak ve yeni yıldızlarına lisans çıkaracak
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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