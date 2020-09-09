Emre Belözoğlu'na büyük sürpriz! 'Alo ben Emre abin' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Belözoğlu'na büyük sürpriz! 'Alo ben Emre abin'

'na büyük sürpriz! 'Alo ben Emre abin'

Emre Belözoğlu'na büyük sürpriz! 'Alo ben Emre abin'

'nin bu sezonki operasyonunda başrolü oynayan 'na büyük bir sürpriz geldi. 40. yaşını kutlayan Belözoğlu için hazırlanan pastaların birinde sıklıkla paylaşılan 'Alo ben Emre Abin' yazısı yer aldı.

Yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren 'nin yeni sportif direktörü , yeni yaşını kutladı. 40. yaş gününde ailesiyle birlikte vakit geçiren Emre için yapılan pasta, dikkatlerden kaçmadı.

"ALO BEN EMRE ABİN"
için oyuncuları ikna etmesiyle ün yapan Belözoğlu için başlatılan, "Alo ben Emre Abin" capsleri bu kez pastaya dönüştü. O görüntüler taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 10:40
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