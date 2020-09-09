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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Devlerin rakibi

Devlerin rakibi Pınar Karşıyaka

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe Beko, Gloria Cup'ta da mücadele edecek.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe Beko, Gloria Cup'ta da mücadele edecek. Sarı-lacivertli basketbolcular, ilk maçında ile karşılaşacak. DSmart'tan yayınlanacak maç saat 17.30'da başlayacak
  1. 9.9.2020
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