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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Belli oldu! Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi...

SON DAKİKA: Vedat 'da

SON DAKİKA: Vedat Muriqi Lazio'da

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü 'ya transfer oldu. , Perşembe günü İtalya'ya gidecek.

'de Vedat belirsizliği son buldu. Kosovalı golcünün ayrılığı kesinleşti.

Sarı lacivertlilerin İtalyan ekibiyle anlaşmasının ardından Muriqi'nin de Çizme'ye gideceği tarih belli oldu.

A Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, Perşembe günü İtalya'ya gidecek ve ardından kendisini 'lu yapan sözleşmeye imza atacak.

Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 22:57
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