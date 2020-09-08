Son dakika: Fenerbahçeli Miha Zajc'a Gent'ten transfer teklifi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Flaş! Fenerbahçeli yıldıza resmi transfer teklifi

Son dakika: Fenerbahçeli 'a 'ten teklifi

Son dakika: Fenerbahçeli Miha Zajc'a Gent'ten transfer teklifi

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Sloven yıldızı 'a talip oldu ve resmi teklif yapıldı.

'de kadroda düşünülmeyen için bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda kadroda düşünmediği 26 yaşındaki Slovenyalı orta saha için tekliflere açıktı.

TRT Spor'un haberine göre Belçika ekibi , Fenerbahçe'den Miha Zajc için resmi teklifinde bulundu.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 20:39
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