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08 Eylül 2020, Salı
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Smolov için yeni iddia

Smolov için yeni iddia

Lokomotif 'nın kadrosunda düşünmediği için 'nin devrede olduğu iddia edildi.

Lokomotif 'nın kadrosunda düşünmediği için 'nin devrede olduğu iddia edildi. Rus basını, sarı-lacivertlilerin Smolov transferinde resmi teklifle Moskova ekibinin kapısını çaldığını ileri sürdü.
  1. 8.9.2020
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