Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu açıklaması! "Bana göre..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, corona virüsünü atlattıktan sonra takımdan ayrı olarak çalışmalarına başladı. Arjantinli yıldız Samandıra Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



İşte Jose Sosa'nın açıklamaları...



"Pandemiden dolayı sağlık konusundan sıkıntılıydım, bunu atlattım ama şuan çok mutluyum."

"Türkiye'ye sürekli gidip, geldim. Fenerbahçe beni çok istedi, nereye gidersem gideyim Türkiye'de herkes bana sevgi gösterdi, şuan burada olmaktan mutluyum."

"Takıma geç katıldım, takımla beraber fazla zaman geçiremedim. Hocayı ve arkadaşlarımı tanıdım, bu süreçte vücudumu tanıdım, bu sezon uzun bir süreç olacak onun için akıllı bir şekilde çalışmalara devam etmeliyiz."







"BAŞARI SOYUNMA ODASINDAN GEÇİYOR"

"Her zaman hedef daha yüksek olmalı, başarı soyunma odasından geçiyor, herkes birbirine güvenmeli ve yardımcı olmalı. Bireysel olarak hedeflerimize gitmek için elimden geleni yapacağım."



"Kariyerimde farklı pozisyonlarda oynadım, her pozisyona adapte olabilen bir oyuncuyum. Hoca ile daha konuşmadık pozisyon durumunu, hoca ile konuştuktan sonra umarım takım için en iyi pozisyonda oynacağımı düşünüyorum."







"İSİMLERİN BİR ÖNEMİ YOK"

"Fenerbahçe'de çok değerli futbolcular var, kulübün tarihine değer katacak futbolcular olduğunu düşünüyorum. İsimlerin bir önemi yok aslında, önemli olan takıma katkı sağlamak. Çok uzun süreç var, sağlığımıza devam etmeliyiz."



"Fenerbahçe taraftarı takım kötü olduğu zaman bile taraftar inanılmaz destekliyordu. Güç veren bir topluluk."



"Liderler takım için her zaman önemlidir. Kaptanlar ve diğer lider futbolcular ile iyi geçinmek bence çok önemli."



"EMRE BELÖZOĞLU GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİLERDEN"

"Emre Belözoğlu'na büyük bir saygım var. Bana göre Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en iyi futbolcusu olarak görüyorum. Transfer için benimle temasa geçmesi benim için önemliydi. Burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum."