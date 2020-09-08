Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI

'nin yeni transferi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Corona virüsünü atlattıktan sonra idmanlara başlayan 'nin yeni transferi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Arjantinli yıldızın açıklamalarının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Jose Sosa: Pandemiden dolayı sağlık konusundan sıkıntılıydım, bunu atlattım ama şuan çok mutluyum.

Türkiye'ye sürekli gidip, geldim. Fenerbahçe beni çok istedi, nereye gidersem gideyim Türkiye'de herkes bana sevgi gösterdi, şuan burada olmaktan mutluyum.

Takıma geç katıldım, takımla beraber fazla zaman geçiremedim. Hocayı ve arkadaşlarımı tanıdım, bu süreçte vücudumu tanıdım, bu sezon uzun bir süreç olacak onun için akıllı bir şekilde çalışmalara devam etmeliyiz.

Her zaman hedef daha yüksek olmalı, başarı soyunma odasından geçiyor, herkes birbirine güvenmeli ve yardımcı olmalı. Bireysel olarak hedeflerimize gitmek için elimden geleni yapacağım.

ASpor CANLI YAYIN

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 14:09
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