Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI
Corona virüsünü atlattıktan sonra idmanlara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Ernesto Sosa basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Arjantinli yıldızın açıklamalarının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Jose Sosa: Pandemiden dolayı sağlık konusundan sıkıntılıydım, bunu atlattım ama şuan çok mutluyum.
Türkiye'ye sürekli gidip, geldim. Fenerbahçe beni çok istedi, nereye gidersem gideyim Türkiye'de herkes bana sevgi gösterdi, şuan burada olmaktan mutluyum.
Takıma geç katıldım, takımla beraber fazla zaman geçiremedim. Hocayı ve arkadaşlarımı tanıdım, bu süreçte vücudumu tanıdım, bu sezon uzun bir süreç olacak onun için akıllı bir şekilde çalışmalara devam etmeliyiz.
Her zaman hedef daha yüksek olmalı, başarı soyunma odasından geçiyor, herkes birbirine güvenmeli ve yardımcı olmalı. Bireysel olarak hedeflerimize gitmek için elimden geleni yapacağım.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 14:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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