Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Jose Sosa: Pandemiden dolayı sağlık konusundan sıkıntılıydım, bunu atlattım ama şuan çok mutluyum.

Türkiye'ye sürekli gidip, geldim. Fenerbahçe beni çok istedi, nereye gidersem gideyim Türkiye'de herkes bana sevgi gösterdi, şuan burada olmaktan mutluyum.

Takıma geç katıldım, takımla beraber fazla zaman geçiremedim. Hocayı ve arkadaşlarımı tanıdım, bu süreçte vücudumu tanıdım, bu sezon uzun bir süreç olacak onun için akıllı bir şekilde çalışmalara devam etmeliyiz.



Her zaman hedef daha yüksek olmalı, başarı soyunma odasından geçiyor, herkes birbirine güvenmeli ve yardımcı olmalı. Bireysel olarak hedeflerimize gitmek için elimden geleni yapacağım.