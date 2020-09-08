Fenerbahçe'de kritik gün! Eran Zahavi ve Kalinic...

F.Bahçe'de bugün hareketli saatler yaşanacak. SarıLacivertliler, golcü transferi için Eran Zahavi ve Nikola Kalinic için önemli görüşmeler yapacak. İsraillli yıldız Zahavi'nin bugün kulübü Guangzhou ile ipleri koparması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

F.BAHÇE İLE MASAYA OTURACAK

Zahavi'nin bugün kulübüyle görüşeceği ve sonrasında bonservisini isteyeceği öğrenil di. 33 yaşındaki futbolcu bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak.

GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK

Takvim'in haberine göre, F.Bahçe'nin bir başka yıldız golcü Nikola Kalinic ile de bugün görüşeceği bildiril di. Hırvat golcünün menajeri ile son detayları görüşecek F.Bahçe Yönetimi kararını verecek.

ANLAŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR

Bankalar Birliği Anlaşması için gün sayan Fenerbahçe, taraftarına yeni bir transfer bayramı daha yaşatmak istiyor. Yönetim bunun için gecesini gündüzüne katıyor.