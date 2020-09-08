Fenerbahçe'de kritik gün! Eran Zahavi ve Kalinic... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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'de kritik gün! ve Kalinic...

Fenerbahçe'de kritik gün! Eran Zahavi ve Kalinic...

Guangzhou’dan bonservisini isteyecek... ’in menajeri ile son detaylar konuşulacak. Bankalar Birliği Anlaşması için de geri sayıma geçildi...

F.Bahçe'de bugün hareketli saatler yaşanacak. SarıLacivertliler, golcü transferi için ve için önemli görüşmeler yapacak. İsraillli yıldız Zahavi'nin bugün kulübü Guangzhou ile ipleri koparması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

F.BAHÇE İLE MASAYA OTURACAK
Zahavi'nin bugün kulübüyle görüşeceği ve sonrasında bonservisini isteyeceği öğrenil di. 33 yaşındaki futbolcu bonservisini aldıktan sonra ile masaya oturacak.

GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK
Takvim'in haberine göre, F.Bahçe'nin bir başka yıldız golcü Nikola Kalinic ile de bugün görüşeceği bildiril di. Hırvat golcünün menajeri ile son detayları görüşecek F.Bahçe Yönetimi kararını verecek.

ANLAŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR
Bankalar Birliği Anlaşması için gün sayan Fenerbahçe, taraftarına yeni bir bayramı daha yaşatmak istiyor. Yönetim bunun için gecesini gündüzüne katıyor.

  1. 08.09.2020
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