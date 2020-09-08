Fenerbahçe'de kritik gün! Eran Zahavi ve Kalinic...
Eran Zahavi Guangzhou’dan bonservisini isteyecek... Nikola Kalinic’in menajeri ile son detaylar konuşulacak. Bankalar Birliği Anlaşması için de geri sayıma geçildi...
F.Bahçe'de bugün hareketli saatler yaşanacak. SarıLacivertliler, golcü transferi için Eran Zahavi ve Nikola Kalinic için önemli görüşmeler yapacak. İsraillli yıldız Zahavi'nin bugün kulübü Guangzhou ile ipleri koparması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
F.BAHÇE İLE MASAYA OTURACAK
Zahavi'nin bugün kulübüyle görüşeceği ve sonrasında bonservisini isteyeceği öğrenil di. 33 yaşındaki futbolcu bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak.
GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK
Takvim'in haberine göre, F.Bahçe'nin bir başka yıldız golcü Nikola Kalinic ile de bugün görüşeceği bildiril di. Hırvat golcünün menajeri ile son detayları görüşecek F.Bahçe Yönetimi kararını verecek.
ANLAŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR
Bankalar Birliği Anlaşması için gün sayan Fenerbahçe, taraftarına yeni bir transfer bayramı daha yaşatmak istiyor. Yönetim bunun için gecesini gündüzüne katıyor.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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