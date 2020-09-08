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08 Eylül 2020, Salı
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3-1

Fenerbahçe 3-1 Arkas Spor

HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında 'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu

HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında 'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

KUPAYI 4. KEZ KAZANDILAR
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götüren taraf oldu.

  1. 08.09.2020
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