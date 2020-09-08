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08 Eylül 2020, Salı
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Burada kalacağım

Burada kalacağım

İki  daha sözleşmesi olan ile yollarını ayırmak isteyen F.Bahçe'ye olumsuz yanıt.

İki daha sözleşmesi olan ile yollarını ayırmak isteyen F.Bahçe'ye olumsuz yanıt. Faslı futbolcu, kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini yönetime iletirken, "Sözleşmemi feshetmek istemiyorum. Burada kalacağım" dedi.
  1. 8.9.2020
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