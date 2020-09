Vedat Muriç gidiyor Eran Zahavi geliyor

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Uzun süredir Vedat Muriç'te ısrarcı olan Lazio ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Kosovalı yıldızın satışı konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Bonuslarla birlikte bu transferden 20 milyon euro bekleyen Kanarya, listesindeki Eran Zahavi'yle de her konuda anlaştı. İsrail Milli Takımı'nın maçları nedeniyle kampta bulunan golcü futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

5 KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

Çin ekibi Guangzhou ile aralık ayında biten sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Eran Zahavi, bonuslar hariç senede net 1.5 milyon euro kazanacak. Kariyerinde Hapoel Tel Aviv, Ironi Ramat, Palermo, Maccabi ve Guangzhou formaları giyen tecrübeli futbolcu, İsrail'de Maccabi ile 3, Çin'de ise Guangzhou'yla 2 olmak üzere 5 kez gol krallığı sevinci yaşadı.

YENGE HEYECANLI

Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi, Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyadaki ilgisinin ardından İsrail basınına konuştu. Sosyal medyadaki hareketliliği gördükten sonra şok olduğunu söyleyen Zahavi, "Geçmişten bugüne tüm paylaşımlarıma 16 bin yorum gelmiş. Eran'ın son gönderisinde 800 binden fazla yorum var. Fenerbahçe taraftarlarının gücünü gördük, inanılmaz. Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar" ifadelerini kullandı.



Çin ekibi Guangzhou ile 5. sezonuna girdiği dönemde yollarını ayıran Eran Zahavi, 117 resmi maça çıktı. Guangzhou formasıyla bu karşılaşmalarda 103 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, 31 de asist yaptı. Kariyerinde yalnızca 1 kez kızaran İsrailli oyuncu, 44 kez de sarı kart gördü.

12. ADAM ÇILDIRDI

Zahavi'nin önceki gün İnstagram hesabındaki son fotoğrafına yapılan "Come to Fenerbahçe" yorumları en çok konuşulanlar arasına girmişti. Spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap da, "Come to Fenerbahçe" yazmıştı. Zahavi de o hesaba, "Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa..." yanıtı vermişti. Bu paylaşımdan sonra 12. adam adeta çıldırdı ve o yorumu beğenen sayısı 800 bine ulaştı.