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06 Eylül 2020, Pazar
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Fener kupayla başladı

Fener kupayla başladı

Hazırlık turnuvasının finalinde ’u Caner Erkin’in füzesiyle yenen sarı-lacivertli takım, sezon öncesi kupayla moral buldular...

, hazırlık turnuvası finalinde karşı karşıya geldiği 'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe turnuvada şampiyon oldu. Ülker Stadı'nda oynanan final maçını kazanan sarı-lacivertliler turnuvayı şampiyon tamamlamış oldu.

Fenerbahçe maça; Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. Karşılaşmanın 67. dakikasında kazanılan serbest atışta topun başına gelen Caner Erkin, enfes vurarak kaleci Muammer'i gafil avladı ve Fenerbahçe 1-0 kazandı. Turnuvayı Sivasspor ikinci, Beşiktaş üçüncü ve Antalyaspor ise dördüncü olarak tamamladı.

EROL BULUT: GÜZEL AMA...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezona kupayla başlamanın takıma çok iyi geleceğini belirterek şöyle konuştu: Kupayla başlamak güzel ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Defansta iyi işler yaptık. Daha da üzerine koymalıyız. Haftaya lig başlayacak. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz.

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  1. 6.9.2020
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