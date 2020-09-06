Fener kupayla başladı
Hazırlık turnuvasının finalinde Sivasspor’u Caner Erkin’in füzesiyle yenen sarı-lacivertli takım, sezon öncesi kupayla moral buldular...
Fenerbahçe, hazırlık turnuvası finalinde karşı karşıya geldiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe turnuvada şampiyon oldu. Ülker Stadı'nda oynanan final maçını kazanan sarı-lacivertliler turnuvayı şampiyon tamamlamış oldu.
Fenerbahçe maça; Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. Karşılaşmanın 67. dakikasında kazanılan serbest atışta topun başına gelen Caner Erkin, enfes vurarak kaleci Muammer'i gafil avladı ve Fenerbahçe 1-0 kazandı. Turnuvayı Sivasspor ikinci, Beşiktaş üçüncü ve Antalyaspor ise dördüncü olarak tamamladı.
EROL BULUT: GÜZEL AMA...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezona kupayla başlamanın takıma çok iyi geleceğini belirterek şöyle konuştu: Kupayla başlamak güzel ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Defansta iyi işler yaptık. Daha da üzerine koymalıyız. Haftaya lig başlayacak. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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