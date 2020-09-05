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05 Eylül 2020, Cumartesi
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ile yollar ayrıldı

Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı

, 2022’de sözleşmesi bitecek olan ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

, 2022'de sözleşmesi bitecek olan ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Hannover 96 ile anlaşması beklenen Tolgay,
"Takım beni yeni sezonda düşünmedi ve ben de saygı duydum. Ben futbol oynamak istiyorum" diye konuştu.
  1. 5.9.2020
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