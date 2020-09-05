Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe - hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler

Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? İlk 11'ler

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren ile Fenerbahçe The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, 'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında Fenerbahçe ile maçı kazanarak turnuvayı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, I. Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, M. Gradel, Yatabare

MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 20:05
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