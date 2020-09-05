Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor ile Fenerbahçe The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında Fenerbahçe ile Sivasspor maçı kazanarak turnuvayı kazanmak istiyor. Başlama düdüğü 21.00'da çalan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE-SİVASSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey
Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, I. Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, M. Gradel, Yatabare
MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 20:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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