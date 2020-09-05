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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe - | CANLI

Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren ile Fenerbahçe The Land Of Legends kupasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, 'u 4-0 yenerek finale yükselmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında Fenerbahçe ile maçı kazanarak turnuvayı kazanmak istiyor. Başlama düdüğü 21.00'da çalan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, I. Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, M. Gradel, Yatabare

MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 20:56
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